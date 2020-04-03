Сегодня станет известно какие предприятия смогут работать в карантин

В пятницу, 3 апреля, оперативный штаб одобрил проект постановления правительства Самарской области, где будут указаны предприятия, которые смогут работать на территории региона несмотря на карантин, сообщает пресс-служба губернатора.
Уточняется, что в перечень, в том числе, войдут организации, кроме тех, что определены указом президента России. Документ будет подписан во второй половине дня.
Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель. Мера предпринята для снижения темпов распространения коронавируса.
Регионы при этом наделены полномочиями корректировать режим ограничений.