Сегодня станет известно какие предприятия смогут работать в карантин

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 3 апреля, оперативный штаб одобрил проект постановления правительства Самарской области, где будут указаны предприятия, которые смогут работать на территории региона несмотря на карантин, сообщает пресс-служба губернатора.