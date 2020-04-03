16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сегодня станет известно какие предприятия смогут работать в карантин Виктор Кудряшов: "Пакеты мер государственной поддержки бизнеса будут обновляться в ежедневном режиме" Подготовка к основному этапу строительства моста через Волгу идет по плану Областное правительство: Как посещать пожилых родственников в период самоизоляции Для грузоперевозчиков в Самарской области установили форму пропуска

Облправительство Власть и политика

Сегодня станет известно какие предприятия смогут работать в карантин

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 217
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 3 апреля, оперативный штаб одобрил проект постановления правительства Самарской области, где будут указаны предприятия, которые смогут работать на территории региона несмотря на карантин, сообщает пресс-служба губернатора.

Уточняется, что в перечень, в том числе, войдут организации, кроме тех, что определены указом президента России. Документ будет подписан во второй половине дня.

Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель. Мера предпринята для снижения темпов распространения коронавируса. 

Регионы при этом наделены полномочиями корректировать режим ограничений.

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3