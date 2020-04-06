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"Самара Авто Газ" заявил о необходимости новой субсидии в 220 млн рублей

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный оператор самарского автобусного парка ООО "Самара Авто Газ" заявил о необходимости новых субсидий из бюджета. "Чтобы остаться на плаву, "Самара Авто Газу" уже необходима финансовая помощь от государства в размере 220 млн рублей", - пишет сегодня "Самарское обозрение". В 2018 г. компания уже получала субсидию в 139 млн рублей.

Эта цифра была озвучена в рамках темы убытков, которые терпят перевозчики из-за ситуации с коронавирусом и вызванным его распространением режимом массовой самоизоляции.

"Пассажиропоток, перевозимый ООО "Самара Авто Газ" по муниципальным маршрутам, сократился на 1,5 млн поездок пассажиров всех категорий по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это привело к тому, что за март 2020 года предприятие недополучило порядка 40 млн рублей дохода, связанного с перевозкой пассажиров", — отмечают в "Самара Авто Газе".

При этом расходы "Самара Авто Газа" практически не меняются.

"Основной статьей расходов предприятия является оплата труда его сотрудников, которая составляет порядка 54 млн рублей в месяц. Одновременно с этим компания обязана осуществлять налоговые отчисления в фонд заработной платы, объем которых составляет около 16 млн рублей. Также "САГу" необходимо вносить лизинговые платежи — порядка 15 млн рублей в месяц. Если их не производить, лизингодатель может изъять автобусы. Кроме того, компания несет обязательные затраты по заправке транспорта и его ремонту, которые даже при уменьшении количества выпускаемой <на маршруты> техники равняются примерно 40 млн рублей в месяц", — добавляют в "Самара Авто Газе".

В апреле, согласно прогнозам "САГа", падение пассажиропотока на муниципальных маршрутах составит более 80%. А количество поездок уменьшится на 6 миллионов. По информации предприятия, это приведет к тому, что оно недополучит порядка 180 млн руб. дохода для обеспечения перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам.

Прокуратура не смогла оспорить контракты с "Самараавтогазом" на 32 маршрута Прокуратура не смогла оспорить контракты с "Самараавтогазом" на 32 маршрута
Арбитражный суд Самарской области отказал прокуратуре региона в удовлетворении иска, в котором ведомство просило признать недействительными муниципальные контракты на пассажирские перевозки по 32 маршрутам в Самаре.

Напомним, "Самара Авто Газ" стал основным оператором автобусных перевозок в Самаре в 2018 г., когда получил в аренду на пять лет автопарк муниципального предприятия "Пассажиравтотранс". Тогда сообщалось, что организация сохранит объем пассажирских перевозок и обеспечит погашение долгов муниципального предприятия, которые оценивались в сумму около 500 млн рублей.

Два контракта между городским департаментом транспорта и ООО "Самара Авто Газ" на 32 маршрута в судах безрезультатно пыталась оспорить прокуратура. Ведомство пыталось доказать, что перевозчика должны были выбирать в ходе электронного аукциона, а не путем запроса котировок. Также в прокуратуре посчитали, что начальная цена контракта — 0,01 руб. — установлена с нарушением и ее должны были сформировать с учетом субсидий, выделяемых из бюджета на возмещение недополученных доходов. Договор о предоставлении такой субсидии в 86,8 млн руб. был заключен с "Самара Авто Газом" еще в феврале 2018 года. Позже допсоглашением эту цифру скорректировали до 138,9 млн рублей.

Сейчас "САГ" осуществляет перевозки по 48 маршрутам общественного транспорта.

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