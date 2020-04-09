Жителя Тольятти, заразившего коронавирусом коллег, наказывать не будут

Жителя Тольятти, ставшего первым в регионе заболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 и заразивший своих коллег, не планируют привлекать к ответственности. Об этом сообщили Волга Ньюс в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Напомним, сообщалось, что тольяттинец приехал из Испании и заразил как минимум пять человек.

В ведомстве пояснили, что мужчина прибыл на территорию РФ из-за границы 1 марта, а симптомы заболевания появились у него только 11 марта. При этом постановление, согласно которому все прибывшие из-за границы должны находиться на самоизоляции на протяжении двух недель, было принято лишь 18 марта.

В связи с этим, по мнению представителей регионального управления Роспотребнадзора, "в действиях вышеуказанного гражданина отсутствуют признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, либо уголовно наказуемого деяния, ответственность за которое установлена ст. 236 УК РФ".

В пресс-службе областного управления Роспотребнадзора при этом отмечают, что за невыполнение требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции наступает административная и уголовная ответственность.

Так, ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения для граждан в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 руб., для должностных лиц — в виде штрафа от 500 руб. до 1 тыс. рублей. Предприниматели, которые осуществляют свою деятельность без образования юридического лица, также могут быть оштрафованы на 500 руб. — 1 тыс. руб., второй вариант — приостановка их деятельности на срок до 90 суток. Такая же мера предусмотрена и для юрлиц за нарушение этих правил, только штраф они могут заплатить значительно больший — 10-20 тыс. рублей.

Часть 2 той же статьи КоАП предусматривает более жесткие наказания за нарушения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина. В этом случае штрафы для разных категорий лиц варьируются от 15 тыс. до 500 тыс. рублей.

В случае, если эти действия привели к причинению вреда здоровью другого человека или его смерти штраф может составить от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Более того - за нарушение санитарно-эпедимечиских норм, повлекшее смерть человека, гражданам грозит еще и уголовная ответственность.

Напомним, по состоянию на 9 апреля 2020 г. в Самарской области действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Жители региона должны, согласно приказу губернатора, соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу без необходимости.

Всего в Самарской области зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом, 11 из заболевших уже выздоровели.