Коронавирус в Самарской области: самое важное на 13 апреля

В выходные в Самарской области зарегистрировано 3 новых подтвержденных случая COVID-19. Всего заболевших - 24 человека, 14 выздоровели и выписаны, 10 на лечении.

Все трое заболевших — в Тольятти. Двое из них выявлены из близкого круга знакомых у ранее заболевшего, они в удовлетворительном состоянии.

Еще один случай обнаружили при обследовании больного пневмонией, у него состояние тяжелое на фоне хронических заболеваний, пока он находится без ИВЛ.

Проведено 1198 исследований (994 в Центре гигиены и эпидемиологии и 204 в СПИД-центре). Под медицинским наблюдением остаются 2063 человека, за сутки завершено медицинское наблюдение 370 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Режим самоизоляции продолжает действовать до 19 апреля.

Количество волонтеров, которые могут помочь людям на самоизоляции — 2069 человек.

В России проведено более 1,2 млн тестов, зарегистрировано 15770 случаев заболевания, из них 2186 случаев за последние сутки, 1291 человек выздоровел, 130 - умерло, сообщает стопкоронавирус.рф.

РЖД на фоне коронавируса и снижения спроса с 15 апреля временно сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяются, сообщила компания.

Министр культуры РФ Ольга Любимова обратилась к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову с просьбой включить в список отдельных сфер деятельности, больше всего пострадавших из-за карантина, производство кинофильмов, телевизионных программ, музыкальную индустрию, а также деятельность музеев и зоопарков.

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер, связанных с коронавирусом, ко Дню Победы. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.