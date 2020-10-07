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Футбол Спорт

Виктор Развеев: "В свое время мой период в "Крыльях Советов" тоже основательно проверяли"

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футбольный функционер, экс-президент ФК "Крылья Советов" Виктор Развеев прокомментировал корреспонденту "Волга Ньюс" ситуацию с обысками в клубе.

"Думаю, что если сейчас пошли задержания (хотя не знаю точно, были они или нет), людей на допросы вызывают (это я знаю точно, об этом люди говорят), то значит, по-настоящему взялись. Наверное, основания были, а куда это приведет — не знаю. Я готов отвечать за свои действия, а за чужие — нет, — отметил Развеев. — Это без меня все было. В свое время мой период тоже хорошо, основательно проверяли. Но я каждый месяц сдавал в Белый дом отчет, там были кураторы "Крыльев Советов". У меня каждый месяц был отчет, и все было тихо, спокойно. Все подтверждено документально".

Напомним, ранее СМИ сообщали об обысках на базе "Крыльев Советов" и в академии футбола имени Коноплева, которые прошли в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве.

Якобы дело связано с проверкой деятельности Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области. Речь идет о финансировании команд через фонд в 2017–2019 годах. По версии правоохранительных органов, под видом погашения беспроцентных займов было переведено 12,3 млн руб., в том числе на личный счет Игоря Поварова — бывшего гендиректора фонда и финансового директора "Крыльев".

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