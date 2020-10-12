В регионе сохраняется теплая и сухая погода

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области сохранится сухая и теплая погода с большим суточным ходом температуры воздуха. Среднесуточная температура воздуха будет превышать свою климатическую норму на 3-4º, сообщает Приволжское УГМС.