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Общество

В регионе сохраняется теплая и сухая погода

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сохранится сухая и теплая погода с большим суточным ходом температуры воздуха. Среднесуточная температура воздуха будет превышать свою климатическую норму на 3-4º, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 12 октября, малооблачно. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха 14...19 °C.

Во вторник, 13 октября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. Местами до 8°С. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с.
Температура воздуха 14...19 °C.

В среду, 14 октября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. Местами до +8°С. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с.
Температура воздуха 14...19 °C.

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