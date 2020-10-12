Самарца заподозрили в краже телефона, двух телевизоров и детских сережек

В Самаре сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратилась 33-летняя местная жительница, заявившая, что из ее квартиры на ул. Металлургической похищены сотовый телефон, два телевизора и две пары детских сережек.

По указанному заявительницей адресу выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра помещения сотрудники органов внутренних дел установили, что входная дверь следов взлома не имеет, порядок в жилище не нарушен. Однако, они обратили внимание на открытое окно. Владелица помещения заверила, что перед уходом закрывала его. Прибывший на место происшествия вместе со следственно-оперативной группой кинолог применил по оставленным злоумышленником следам служебную собаку. Немецкая овчарка взяла след и довела полицейских до проезжей части возле дома.

Женщина рассказала полицейским, что последние несколько дней в квартире проживал ее знакомый, а после исчезновения имущества он перестал выходить на связь.

Предположив, что мужчина может быть причастен к краже сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины. По данным полиции, ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, грабежа, разбоя и незаконный оборот наркотиков.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали мужчину на территории Кировского района. Во время опроса он свою причастность к пропаже имущества знакомой отрицать не стал и пояснил, что вынес похищенное через окно, а затем продал.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Полицейские предпринимают меры к розыску и возврату похищенного имущества законной владелице.