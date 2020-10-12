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Экономика и бизнес

Экс-глава минэкономразвития Александр Кобенко вошел в совет директоров холдинга Akron

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бывший министр экономического развития Самарской области Александр Кобенко вернулся в публичное пространство в качестве члена совета директоров металлургического холдинга Akron, пишет "Самарское обозрение".

Теперь он займется повышением эффективности производственного сегмента и работой с нематериальными активами, поиском новых ниш и оценкой инвестиционных проектов, GR и разработкой стратегии развития холдинга.

Как стало известно из официального пресс-релиза группы "Акрон", Кобенко получил статус члена совета директоров в АО "Акрон Холдинг" — компании, управляющей активами одной из крупнейших в России металлургических групп.

В холдинг, разделенный на два дивизиона — ломозаготовительный и металлургический, входит 38 производственных компаний и 108 производственно-складских центров.

Александр Кобенко в разговоре с изданием подтвердил, что является независимым членом совета директоров АО "Акрон Холдинг" со следующим функционалом: "Первое — повышение эффективности производственного сегмента и работа с нематериальными активами. Второе направление — поиск новых ниш и оценка инвестиционных проектов. У ГК "Акрон" значительная инвестиционная программа, и это очень важное направление в деятельности холдинга. Третье — взаимодействие с органами власти на федеральном и региональном уровне. Сегодня мы представлены в 22 регионах РФ и у нас достаточное количество вопросов как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы являемся крупным работодателем с численностью сотрудников более 8 тысяч человек. Взаимодействие с органами власти выстраиваем как напрямую, так и через профильные ассоциации. Четвертое направление — разработка стратегии холдинга".

Кобенко объяснил свое появление в совете директоров тем, что ГК "Акрон" — интересный и амбициозный проект. "Это редкий пример построения вертикально-интегрированного холдинга, который создается с нуля, без привлечения государственного финансирования и не на базе приватизированных активов, а на основе видения и энергетики собственников. Для меня очень важно, что это независимая частная компания с амбициозной стратегией и серьезной социальной программой", — рассказал источнику Кобенко.

По словам Кобенко, выход в Akron Holding не ставит точку на личных бизнес-проектах. 

 

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