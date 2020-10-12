Прокуратура требует вернуть в бюджет деньги за отдых детей, организованный судимым директором

Прокуратура Самарской области требует от ООО "Сказочная долина" вернуть в бюджет Самарской области 16,6 млн руб., полученных по контрактам за летний отдых детей.

Эти деньги были получены компанией по двум контрактам, заключенным еще в апреле 2019 г. с ГКУ Самарской области "Ресурсный центр". За них компания организовала отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в летнем загородном оздоровительном лагере.

Однако прокурорская проверка выявила, что на момент заключения контракта директор компании Наталья Петрова имела непогашенную судимость за мошенничество, что является нарушение законодательства о госзакупках.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на этом основании первый зампрокурора области Игорь Харитонов обратился в арбитражный суд с требованием признать государственные контракты ничтожными и применив последствия недействительности сделки, обязать "Сказочную долину" возвратить полученные средства ГКУ "Ресурсный центр".

"То обстоятельство, что общество выполнило подрядные работы, не дает оснований для получения им за них оплаты. Заключение указанного контракта при наличии явно выраженного запрета, по сути открывает возможность для приобретения незаконным имущественных выгод в нарушение Закона № 44-ФЗ", — считают в прокуратуре.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Сказочная долина" (ранее - ООО "РУСКЭПМ") было создано в 2006 году. Компания зарегистрирована в Самаре по ул. XXII-го Партсъезда, 2. Владельцем выступает Надежда Исамухамедова. ООО входит в группу компаний "Самарские каникулы", объединяющей находящиеся в Красноярском районе детские лагеря "Россия", "Космос" и "Лесной".