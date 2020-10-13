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Общество

В Новокуйбышевске ввели карантин по АЧС

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Территория городского округа Новокуйбышевск с географическими координатами 52.992910N49.827949Е признана инфицированным объектом по африканской чуме свиней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.

В связи с этим запрещено посещение подкарантинной территории посторонними лицами, кроме персонала, занимающегося противоэпизоотическими мероприятиями. Также нельзя перегруппировывать и перемещать животных, убивать и реализовывать продукты убоя животных и корма, отгружать продукцию животноводства и растениеводства, производимую на указанной территории. Кроме того, запрещена охота, за исключением охоты с целью регулирования охотресурсов. Нельзя заготавливать дикого кабана на мясо, с целью изготовления чучел и с прочими целями, осуществлять регулировку численности кабана любыми методами, кроме бескровных.

Ограничительные мероприятия будут действовать до завершения карантинных мероприятий.

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