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Общество

Жителям губернии запретили посещать леса до конца октября

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи прогнозом на сохранение на территории Самарской области в течение длительного времени сухой и теплой погоды особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов будет действовать до 31 октября. Соответствующее поручение дал первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов в ходе еженедельного оперативного совещания.

Напомним, в указанный период на территории всех лесничеств губернии вводится запрет на посещение лесов гражданами, а также на въезд в них транспортных средств.

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