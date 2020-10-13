Жителям губернии запретили посещать леса до конца октября

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В связи прогнозом на сохранение на территории Самарской области в течение длительного времени сухой и теплой погоды особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов будет действовать до 31 октября. Соответствующее поручение дал первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов в ходе еженедельного оперативного совещания.