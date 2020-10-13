Скончался бывший руководитель областного управления опеки

На 69-м году жизни после продолжительной болезни скончался Борис Фролагин - бывший руководитель управления организации опеки, попечительства и профилактики безнадзорности министерства здравоохранения и социального развития Самарской области.

"Борис Валентинович, много лет проработал в системе социального обслуживания семьи и детей, обеспечения опеки и попечительства над несовершеннолетними Самарской области на ответственных, а впоследствии – на руководящих должностях. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким моральным принципам Борис Валентинович пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением", - отмечают в министерстве и выражают соболезнования его родным и близким.