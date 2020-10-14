Поставщика некачественного масла в детсады Богатовского района оштрафовали за неуплату штрафа

ООО "Стайл", поставлявшее некачественное сливочное масло в два детских сада Богатовского района, оштрафовано на 200 тыс. руб. за несвоевременную оплату штрафа, сообщает Россельхознадзор по Самарской области.

Ранее в рамках пищевого мониторинга сотрудники ведомства отобрали образцы масла сладко-сливочного несоленого "Крестьянское" в детских садах "Солнышко" и "Ромашка" в с. Богатое. По результатам исследований, было установлено несоответствие продукта ГОСТу по жирно-кислотному составу.

В отношении ООО "Стайл" составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и вынесли постановление о привлечении к административной ответственности на сумму 100 тыс. руб., но в установленный срок компания штраф не оплатила. Тогда отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа) и направлено по подведомственности для рассмотрения в Мировой суд и службу судебных приставов Самарской области.

Постановлением мирового судьи ООО "Стайл" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей.