На перекрестке ул. Ново-Садовой и пр. Ленина изменена схема движения

В Самаре перекрестке ул. Ново-Садовой и пр. Ленина изменена схема движения, сообщает начальник дорожного надзора областной Госавтоинспекции майор полиции Артем Кудашев в Instagram.

"С целью совершенствования организации дорожного движения и увеличения пропускной способности ул. Ново-Садовая на пересечении с пр. Ленина в Самаре, была изменена схема движения - со средней полосы теперь движение разрешено только прямо", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения заранее перестраиваться в левый ряд для поворота налево.