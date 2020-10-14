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Общество

На перекрестке ул. Ново-Садовой и пр. Ленина изменена схема движения

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре перекрестке ул. Ново-Садовой и пр. Ленина изменена схема движения, сообщает начальник дорожного надзора областной Госавтоинспекции майор полиции Артем Кудашев в Instagram.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

"С целью совершенствования организации дорожного движения и увеличения пропускной способности ул. Ново-Садовая на пересечении с пр. Ленина в Самаре, была изменена схема движения - со средней полосы теперь движение разрешено только прямо", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения заранее перестраиваться в левый ряд для поворота налево.

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