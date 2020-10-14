16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Специалисты Тольяттинского госуниверситета выяснят допустимую концентрацию неприятных запахов В Самарской области резко выросла заболеваемость коронавирусом среди подростков Чиновники объяснили, почему не закрываются на карантин классы с заболевшими Covid-2019 Самарский Роспотребнадзор потребовал усилить антиковидые меры В Тольятти идет проверка качества дезинфекции подъездов

Общество

Стали известны даты проведения Большого этнографического диктанта-2020

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 3 по 8 ноября по всей стране пройдет "Большой этнографический диктант" — международная акция, которая позволит оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности.

Акцию, которая пройдет уже в пятый раз, проводят Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Организатором диктанта в Самарской области является администрация губернатора.

В России эта масштабная акция проводится уже пятый раз. В прошлом году Большой этнографический диктант написали 454 тыс. человек на 5800 площадках в России и за рубежом. В том числе в Самарской области — 5388 человек.

В этом году акция пройдет в онлайн-формате. На этот раз задания диктанта будут опубликованы в 00:01 час. 3 ноября 2020 года (по московскому времени) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Задания будут оформлены в виде теста, который включает в себя:
— 20 вопросов — общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;
— 10 вопросов — региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100, время — 45 минут. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

Подробную информацию о диктант можно узнать и в официальной группе ВКонтакте. Дополнительная информация по тел.: 332-26-92, +79370604120.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1