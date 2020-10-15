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Общество

В выходные в Самарской области прогнозируются дожди

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области до конца рабочей недели сохранится сухая погода. Ночью воздух местами охладится до отрицательных значений, днем же прогреется до комфортных 14..19°. В субботу синоптики прогнозируют небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг днем, 15 октября, переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха 16...21 °C. 

Ночью, 16 октября, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха 5...10 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 14...19 °C.

В субботу, 17 октября, ночью облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 3...8 °C. Днем облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 9...14 °C.

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