В выходные в Самарской области прогнозируются дожди

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области до конца рабочей недели сохранится сухая погода. Ночью воздух местами охладится до отрицательных значений, днем же прогреется до комфортных 14..19°. В субботу синоптики прогнозируют небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.