В выходные в Самарской области прогнозируются дожди

В Самарской области до конца рабочей недели сохранится сухая погода. Ночью воздух местами охладится до отрицательных значений, днем же прогреется до комфортных 14..19°. В субботу синоптики прогнозируют небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг днем, 15 октября, переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха 16...21 °C.
Ночью, 16 октября, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха 5...10 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 14...19 °C.
В субботу, 17 октября, ночью облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 3...8 °C. Днем облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 9...14 °C.