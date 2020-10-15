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Общество

В Самарской области с почестями перезахоронили останки пилота Ил-2

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с почестями перезахоронили останки пилота Ил-2 618-го штурмового авиационного полка младшего лейтенанта Тухватуллина Габдуллы Ашрафовича, погибшего в Великую Отечественную войну при возвращении с боевого задания.

Фото: пресс-служба ЦВО

Церемония перезахоронения останков красноармейца прошла на кладбище пос. Сукаевка Похвистневского района с отданием воинских почестей и оружейным салютом.

Самолет был обнаружен поисковиками в Краснодарском крае (район урочища Медвежья щель на горе Рябкова). Также были идентифицированы останки пилота — младшего лейтенанта Тухватуллина.

В траурной церемонии приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар района Андрей Малышев, военнослужащие Центрального военного округа, родственники красноармейца, юнармейцы, жители и гости поселка Сукаевка, сообщает пресс-служба ЦВО. 

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