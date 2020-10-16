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Общество

В Нефтегорском районе ввели карантин из-за трихинеллеза

НЕФТЕГОРСК. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории охотхозяйства "Нефтегорское" введен карантин по трихинеллезу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

В связи с этим на подкарантинной территории запрещены перемещение и перегруппировка восприимчивых к заболеванию животных. Вывозить таких животных можно лишь на предприятия по убою и только в том случае, если в их крови не обнаружены антитела к возбудителю заболевания. Запрещен вывоз кормов и продуктов убоя от восприимчивых животных с указанной территории. Охота разрешена лишь с целью регулирования численности животных. Также на территории охотхозяйства нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с передвижением и скоплением животных.

Ограничительные мероприятия предполагают снять спустя год после убоя последнего положительно реагирующего восприимчивого животного.

Гид потребителя

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