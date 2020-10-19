Компания Михаила Прохорова взыскала с торгующей цветами фирмы из Самары почти 600 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования подконтрольного бизнесмену Михаилу Прохорову ООО "Международный финансовый центр Капитал" ("МФЦ Капитал") о взыскании 594,5 млн руб. с самарского ООО "Гала-Фрут". В счет погашения этой задолженности к "МФЦ Капитал" также переходят земельный участок и здание на Ракитовском шоссе, 4а с начальной ценой для их продажи в 31,28 млн рублей.

Изначально истцом по этому делу выступало АО Акционерный коммерческий банк "Международный финансовый клуб", также подконтрольное Михаилу Прохорову. Но в июне истец был заменен на правопреемника — ООО "МФЦ Капитал".

Задолженность возникла в рамках кредитных договоров, заключенных между "Гала-Фрут" и банком "МФК" в 2016 году. В обеспечение обязательств по этим договорам в 2019 г. был заключен договор ипотеки между АКБ "МФК" и ООО "Роял-Агро", по которому банк получил в залог земельный участок площадью 4,49 тыс. кв. м на Ракитовском шоссе, 4а и находящееся на нем здание площадью 2,2 тыс. кв. метров. Согласно информации, опубликованной в определении суда, рыночная стоимость этих объектов недвижимости оценивалась в 39,1 млн рублей.

Срок действия кредитных договоров истекает в 2021 и 2022 годах. Однако банк принял решение об их расторжении и досрочном истребовании кредитов, о чем уведомил ООО "Гала-Фрут".

Причиной для принятия такого решения стало то, что в отношении общества налоговой службой было принято решение о приостановлении 18 операций по счету, а также была открыта процедура банкротства.

Правда, в январе 2020 г. Арбитражный суд Самарской области принял решение о прекращении банкротства ООО "Гала-Фрут" ввиду отсутствия у него имущества, "достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве" и его финансирования.

Эти основания АКБ "МФК" посчитал достаточными для досрочного расторжения кредитных договоров, и суд с ним согласился.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Роял Агро" и ООО "Гала-Фрут" специализируются на торговле цветами и растениями. Собственником ООО "Гала-Фрут" является Дмитрий Вислов, выручка общества по итогам 2019 г. составила 126,1 млн руб., чистый убыток — 23 млн рублей. ООО "Роял Агро" принадлежит Александру Проскурину, выручка этой компании за 2019 г. — 380,7 млн руб., убыток — 26,12 млн рублей. Годом ранее обе компании работали с прибылью.

И "Гала-Фрут", и "Роял Агро" зарегистрированы на Ракитовском шоссе, 4а. Там же расположена компания Rakita flowers, занимающаяся оптовыми продажами живых растений. По данным открытых источников можно предположить, что "Роял Агро" и "Гала-Фрут" работают под брендом Rakita flowers.

ООО "МФЦ Капитал", согласно сведениям ИАС Seldon Basis, принадлежит ООО "Онэксим холдингз лимитед", зарегистрированному на Кипре. Основателем группы "Онэксим" является Михаил Прохоров.