Самарская область делится успешным опытом ГЧП с другими регионами

Во вторник, 20 октября, наш регион посетили делегации Ярославской и Саратовской областей. Целью визита представителей правительств двух субъектов стало знакомство с опытом Самарской области в сфере государственно-частного партнерства.

Самарской области за последние 7 лет удалось существенно улучшить свои позиции в рейтинге уровня развития сферы государственно-частного партнерства. Напомним, что по итогам 2012 года регион занимал лишь 25 место, а по итогам 2019 — стал безусловным лидером рейтинга.

"То, что реализация проектов на основе механизмов ГЧП очень перспективное направление, мы поняли несколько лет назад и настойчиво им занимаемся, — отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров. — Мы на протяжении ряда лет входим в лидирующую группу. То, что сейчас стали абсолютными лидерами — не столь важно по сравнению с тем, что мы каждый год, последовательно занимаясь этими вопросами, действительно достигали эффективности. Это еще раз подтверждает верность выбранного курса, Стратегии лидерства Самарской области, лидерства по всем направлениям, и ГЧП здесь — не исключение".

Для гостей из других регионов организовали экскурсию по объектам, построенным в рамках ГЧП. Одним из таких объектов стал центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии, действующий на базе областной клинической больницы им. Середавина.

"Мы регулярно помогаем коллегам и, помогая, сами приобретаем дополнительный опыт. Программа, которую мы подготовили для наших гостей, предполагает не только посещение объектов, но и рассмотрение юридических и экономических вопросов реализации проектов ГЧП. Уверен, что подобные визиты наших коллег полезны обеим сторонам сотрудничества, и мы еще не раз организуем аналогичные встречи для представителей других субъектов страны", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Гости региона осмотрели работу диализного центра, который действует с 2018 года. Это современное, яркое и совсем не похожее на больницу здание может принять до 300 пациентов. Для них здесь созданы комфортные условия, работает стационар и реанимационное отделение. Жители региона проходят в центре процедуры по полису ОМС.

"Формат ГЧП позволяет правительству получить необходимую инфраструктуру, а гражданам, в свою очередь, получить иное качество услуг. В рамках нашего соглашения с региональными властями нам был предоставлен земельный участок, мы построили объект, а пациенты диализного центра уже несколько лет здесь получают лечение на высоком уровне", — подчеркнул представитель компании-концессионера Fresenius Medical Care Артем Литвишков.

Представители делегаций задавали много вопросов сотрудникам Минэкономразвития и подрядчику по инженерным аспектам строительства диализного центра и юридическим нюансам партнерства частной компании и региона.

"Очень впечатлил объект! Прежде всего, восхищает то, как он сконструирован, насколько подобрано медицинское оборудование — это высокотехнологичное здание и самый интересный и отлично реализованный проект в сфере здравоохранения, который я встречал", — заметил сотрудник департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Павел Копырин.

"Интересна сама структура центра. Очень серьезные мощности, которые, уверена, обеспечат Самарскую область. Шаговая доступность узких специалистов — это очень важно и удобно для пациентов диализного центра. Здесь сконцентрировано много интересных решений, которые я вижу впервые. Например, наличие круглосуточных коек", — поделилась впечатлениями представитель министерства здравоохранения Саратовской области Олеся Ермолаева.

Несмотря на транслирование опыта в сфере ГЧП, Самарская область не намерена уступать лидерские позиции. Сегодня в работе правительства Самарской области находится 74 проекта, 48 из которых предварительно оцениваются в 150 млрд рублей. В эксплуатацию введен 21 объект, создано 1333 рабочих места, привлечено 8 млрд внебюджетных инвестиций.

В регионе реализуется масштабный инвестпроект федерального значения — строительство мостового перехода через реку Волга с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал". Это крупнейшая инфраструктурная концессия России, подготовка которой заключалась при непосредственном участии правительства Самарской области с министерством транспорта РФ.

Не менее значимым является проект создания железнодорожной ветки к Особой экономической зоне "Тольятти". Эта концессия с ОАО "РЖД" уникальна — инфраструктура создается для реализации конкретных инвестиционных проектов резидентов ОЭЗ, крупнейшим из которых является ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Подрядная организация уже приступила к строительным работам на объекте.