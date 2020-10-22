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Власть и политика

В Самаре школьники младших классов получают бесплатное горячее питание

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 октября на заседании комитета по образованию городской думы Самары депутаты рассмотрели вопрос об организации горячего питания в муниципальных образовательных учреждениях города.

Фото: пресс-службы гордумы Самары

В начале 2020 года Президент России Владимир Путин в своем ежегодном Послании поручил до 2023 года обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы (1-4 классы) по стране.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу не дожидаться 2023 года, а решить вопрос в более сжатые сроки. С 1 сентября текущего года вся начальная школа губернии обеспечена бесплатным горячим питанием. Дети, обучающиеся в первую смену, получают бесплатный завтрак, во вторую смену — бесплатный обед.

Как сообщает департамент образования Самары, горячее питание в школах города получают более 80 тыс. детей, из них бесплатно — более 63 тыс. детей. Число учащихся 1-4 классов составляет более 53 тыс., все они получают бесплатное горячее питанием в школе.

Рацион питания соответствует всем требованиям Роспотребнадзора. Совместно с администрациями образовательных учреждений ведется родительский контроль за качеством пищи.

В дополнение к требованиям федерального законодательства в Самаре предоставляется бесплатное питание для учащихся 5-11 классов, которые имеют право на соответствующую льготу. Из средств муниципального бюджета финансируют двухразовое питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

В прошлом году на организацию горячего питания в самарских школах выделили 152 млн рублей из городского бюджета. В этом году сумма существенно выросла — до 476 млн из бюджетов всех уровней, в том числе более 270 млн рублей пойдут на организацию питания в начальной школе.

Председатель гордумы Алексей Дегтев отметил, что актуальным вопросом остается обновление технологического оборудования и ремонт специализированных помещений. За два года в Самаре капитально отремонтирован и заново оборудован 21 пищеблок.

Спикер подчеркнул, что за каждой цифрой в документах нужно видеть реальных детей.

По его инициативе в бюджете Самары на текущий год предусмотрены дополнительные 17,5 млн рублей на организацию льготного горячего питания для школьников из нуждающихся семей с учетом субботних дней.

"Надо знать эту категорию детей. Они есть в каждом учебном заведении, в том числе в гимназиях и лицеях. Для них еда в школе может быть единственным полноценным приемом пищи за весь день. Если ученики приходят на занятия в субботу, должны работать и школьные столовые. Раньше у них был выходной день, но мы с главой города эту ошибку исправили. Конечно, каждое социальное благо требует дополнительных затрат из бюджета, но такая адресная помощь детям просто жизненно необходима", — заключил Алексей Дегтев.

Председатель гордумы акцентировал внимание на том, что в некоторых школах с шестидневной учебной неделей столовые по-прежнему не работают, что в сложившихся условиях недопустимо. Если эта проблема связана с нехваткой персонала или производственных мощностей на комбинатах питания, то она должна быть решена в ближайшее время.

"Мы можем констатировать, что все ученики начальной школы сегодня обеспечены горячим питанием за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Это, прежде всего, вклад в здоровье детей, в их работоспособность и это спокойствие родителей", — подвел итог председатель комитета Вячеслав Звягинцев.

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