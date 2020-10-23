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Преступления Происшествия

Самарца обвиняют в десятках мошенничеств

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВЛОГА НЬЮС.
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В Кировский районный суд Самары направили уголовное дело 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в 30 эпизодах мошенничества.

По версии следствия, в июле 2018 г. не имевший постоянного дохода мужчина начал искать в соцсетях людей, разместивших на своих страницах анкетные данные и номера телефонов. Злоумышленник звонил им и выдавал себя за сотрудника коллекторского агентства, рассказывал, что выкупил их долги в микрофинансовой организации и убеждал вернуть долг, переведя ему деньги.

Эта была не единственная схема "заработка" самарца. Также он размещал в интернете объявления об услугах оформления и получения кредита для людей с испорченной кредитной историей и большой кредитной нагрузкой. С обратившихся он брал деньги за "услуги", а потом говорил, что ничем не может помочь из-за отказа банка.

С марта 2018 г. по сентябрь 2019 г. мужчина обманул 30 жителей Самарской, Оренбургской и Свердловской областей на сумму свыше 530 тыс. рублей.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый работает системным администратором. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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