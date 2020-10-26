ФАС оспаривает передачу "ВоКС" муниципального имущества без торгов

Федеральная антимонопольная служба при поддержке прокуратуры Тольятти пытается сломать сделку по аренде ООО "Волжские коммунальные системы" части имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению Центрального и Комсомольского районов города, пишет "Самарское обозрение". Сделка была заключена без торгов, надзорные же органы убеждены, что для передачи этого имущества следовало пройти процедуру концессии.

Напомним, с 2010 г. водоснабжение и водоотведение Центрального и Комсомольского районов Тольятти перешло к ООО "ВоКС". Сделка происходила при участии АО "ПО КХ", которое на 100% принадлежит администрации Тольятти. Часть имущественного комплекса "ПО КХ" получило от мэрии на основании договора о безвозмездном пользовании. Это имущество без особых проблем передали в аренду "Волжским коммунальным системам". Сделка заключена на 25 лет. К обслуживанию комплекса ООО "ВоКС" приступило с января 2011-го.

Однако была еще одна часть имущества, которая передавалась в пользование "ПО КХ" мэрией только на пять лет. Соответственно, и "ВКС" оно могло быть передано не более чем на указанный срок. В марте 2017-го администрация издала постановление о предоставлении ООО "ВоКС" в аренду муниципального имущества на 5 лет. В марте 2019-го стороны подписали дополнительное соглашение, которое увеличило количество переданных объектов водоснабжения по договору аренды до 57.

Однако на этот процесс обратила внимание прокуратура, с подачи которой в тему включилось и управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области. 8 ноября 2019 г. антимонопольное ведомство выдало администрации предупреждение о необходимости вернуть муниципалитету объекты водоснабжения, переданные "ВоКС" по договору аренды без проведения торгов.

Администрация Тольятти с предупреждением не согласилась, попыталась опротестовать его через арбитражный суд, но безуспешно. Суд также пришел к выводу, что передать эту часть имущества можно только через концессионное соглашение. А это требует определенной процедуры, которая включает в себя и конкурсную составляющую. Без нее нарушаются права тех, кто потенциально также мог претендовать на аренду.

Теперь администрация планирует обжаловать решение суда первой инстанции. И одновременно все-таки прорабатывает вариант с концессией.

"В настоящее время по инициативе ООО "Волжские коммунальные системы" начата процедура заключения концессионных соглашений на объекты водоснабжения, эксплуатация которых в настоящее время осуществляется в рамках договора аренды от апреля 2017 года, — говорится в ответе пресс-службы администрации Тольятти на запрос "Самарского обозрения". — Создана рабочая группа по вопросам подготовки проектов концессионных соглашений в отношении централизованных систем и объектов водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти. Сформированы перечни объектов, подлежащих передаче в концессию".