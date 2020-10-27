Самарский чиновник, приговоренный к 6 годам колонии за смертельное ДТП, обжаловал приговор

Бывший начальник управления потребительского рынка администрации Красноярского района Самарской области Ринат Ситдиков, осужденный к лишению свободы за смертельное ДТП, обжаловал приговор Кизеловского суда, пишет kommersant.ru.

Апелляционная жалоба Ситдикова зарегистрирована в картотеке Пермского краевого суда 26 октября, судья и дата рассмотрения жалобы пока не определены.

В ночь с 11 на 12 июня 2020 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, Ринат Ситдиков управлял автомобилем на территории города Кизела. В результате он совершил наезд на 18-летнюю местную жительницу, которая скончалась на месте. В конце сентября Кизеловский суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Также удовлетворены иски потерпевшей стороны — родственников погибшей — на общую сумму 3 млн рублей.