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Общество

В Самаре завершили строительство дороги, соединяющей Московское и Красноглинское шоссе

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершены строительно-монтажные работы на автодороге, соединяющей Московское и Красноглинское шоссе, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Строительство дороги производилось в ходе комплексной застройки и развития микрорайона "Новая Самара", в котором проживают уже более 12 тыс. человек.

Протяженность участка автодороги, построенной в ходе второго этапа, составляет 0,51 километра. В рамках третьего этапа появились еще 0,46 километра. Оба участка примыкают к Красноглинскому шоссе. Новая дорога местного значения — с двумя полосами движения, ширина каждой их которых — 3,5 метра.

"Также было выполнено благоустройство территории объекта в отведенных границах участка строительства в рамках утвержденной проектно-сметной документации. Были обустроены тротуары с плиточным покрытием — шириной 2,5 метра, газоны с травяным покрытием. Кроме того, выполнено устройство парковочных "карманов", нанесена дорожная разметка и установлены бордюры, знаки и средства дорожной сигнализации", — пояснил руководитель Управления капитального строительства департамента градостроительства Самары Юрий Дидковский.

В том числе, для повышения безопасности движения предусмотрены знаки, ограничивающие сквозной проезд грузового транспорта.

По новым тротуарам, рядом с пешеходными зонами установлены скамейки с навесами. На территории расставлены урны. В обязательном порядке согласно условиям контрактов выполнено озеленение: вдоль дороги высажены деревья — каштаны и клены.

Дальнейшее благоустройство территории, прилегающей к автодороге, будет осуществляться собственником земельного участка в ходе комплексной застройки микрорайона.

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