Ноябрь в Самарской области начнется прохладной сухой погодой

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На смену одному антициклону, господствовавшему в Самарском регионе, с арктического побережья уже спешит следующий. Но между ними располагается фронтальный раздел, который в субботу принесет в Самарскую область небольшие дожди и повышение температуры воздуха. Новая неделя начнется прохладной сухой погодой, сообщает Приволжское УГМС.