Ноябрь в Самарской области начнется прохладной сухой погодой

На смену одному антициклону, господствовавшему в Самарском регионе, с арктического побережья уже спешит следующий. Но между ними располагается фронтальный раздел, который в субботу принесет в Самарскую область небольшие дожди и повышение температуры воздуха. Новая неделя начнется прохладной сухой погодой, сообщает Приволжское УГМС.
В воскресенье, 1 ноября, ночью облачно с прояснениями. Небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -0...+5 °C. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 5...10 °C.
В понедельник, 2 ноября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха -2...+3 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха 5...10 °C.
Во вторник, 3 ноября, ночью переменная облачность. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. Местами до -8. Днем переменная облачность. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха +5...+10 °C.