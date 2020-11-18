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Суды Происшествия

Сельчанина из Самарской области осудили за убийство

ШИГОНЫ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шигонском районе суд вынес приговор 31-летнему жителю с. Муранка, которого обвиняли в убийстве, сообщает прокуратура Самарской области.

Ночью 17 марта 2020 г. он во время ссоры четыре раза ударил ножом знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Вину подсудимый признал частично. Он утверждает, что оборонялся.

Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в счет потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда 700 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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