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Муниципалитеты Власть и политика

Сформирован новый состав Общественного совета по инклюзии при Думе Самары

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председателем Общественного совета вновь стал руководитель общественной организации инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница" Евгений Печерских, его заместителем — депутат гордумы, организатор благотворительных мероприятий для детей-сирот из психоневрологического интерната и детей с ментальными нарушениями и их семей Александр Чернышев.

Фото: пресс-службы гордумы Самары

От думы в состав Общественного совета по инклюзии вошел председатель Алексей Дегтев и глава комитета по образованию, соцвопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту Вячеслав Звягинцев. В совет включены представители некоммерческих организаций и объединений, руководители образовательных учреждений для детей-инвалидов и представители профильных департаментов городской администрации.

Члены совета в онлайн-формате обсудили наиболее актуальные на данный момент вопросы. Был заслушан отчет об исполнении городской программы "Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста" на 2018–2022 годы. За 9 месяцев текущего года предоставлены субсидии 30 некоммерческим организациям на социально значимую деятельность. На эти средства только общественными организациями ветеранов проведено 80 мероприятий с участием более 8 тыс. человек, а общественными объединениями инвалидов — свыше сотни социально значимых мероприятий, в которых приняли участие больше 5,5 тыс. человек.

Также в текущем году выделены субсидии 17 общественным организациям для проведения ремонта занимаемых ими муниципальных помещений, оборудования мебелью, бытовой и оргтехникой. Отработано больше 39,5 тыс. заявок по перевозке маломобильных групп населения в рамках услуги "Социальное такси", которая также финансируется из программы.

Обсудили реализацию муниципальной программы "Самара — детям: мы разные — мы равные" на 2018–2022 годы. Ее основная цель — улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями, их социализация и интеграция в обществе в условиях семейного воспитания.

По программе предоставлены субсидии детским лагерям "Волжский Артек" и "Волжанка", организованы заезды "Мать и дитя" для 177 семей. Полсотни семей, воспитывающих детей инвалидов, получили единовременные социальные выплаты на ремонт помещений, в которых проживают их дети. Ста выпускникам с ограниченными возможностями здоровья выдали единовременное пособие. Для 51 школьника с ограниченными возможностями здоровья приобретены компьютеры, которые очень пригодились при дистанционном обучении.

"Очень хорошо, что сегодня в лучшую сторону меняется отношение общества к инвалидам. Людям с ограниченными возможностями здоровья нужно помогать, чтобы они могли полноценно жить и развиваться. Это — одна из задач Общественного совета по инклюзии при Думе Самары", — отметил Александр Чернышев.

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