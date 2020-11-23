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Суды Происшествия

Облсуд не стал менять приговор по делу об организации проституции

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд 20 ноября рассмотрел представление Октябрьской районной прокуратуры на приговор, вынесенный в июле 2020 г. по делу об организации проституции и вовлечение в нее несовершеннолетней.

Напомним, федеральный судья Юлия Лобанова признала уроженцев Кинельского района 27-летнего Максима Медведева и 31-летнего Сергея Крюкова организаторами преступления и приговорила первого к двум годам и 10 месяцам, а второго — к четырем годам лишения свободы. Оба попали в следственный изолятор в конце 2018 г., затем были переведены под домашний арест, но после оглашения приговора вновь были взяты под стражу в зале суда.

Еще восемь подсудимых, из которых половина — женщины 24 - 42 лет, получили небольшие условные сроки. Также один подсудимый был оправдан частично и еще один — полностью.

Надзорное ведомство посчитало решение суда "незаконным, необоснованным, немотивированным в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в суде, неправильным применением уголовного закона, несправедливостью приговора".

Сторона обвинения также отметила, что ни одно доказательство, представленное предварительным следствием, не было признано судом недопустимым. При этом суд посчитал обвинение в отношении некоторых подсудимых неубедительным и оправдал их. Прокуратура просила апелляционную коллегию отменить приговор первой инстанции и вернуть дело на новое рассмотрение.

Вышестоящий суд отказал и постановил немедленно освободить осужденного Медведева в связи с тем, что ему в срок отбытого наказания зачли время нахождения под домашним арестом.

"Мы с коллегами и моим подзащитным перед заседанием, конечно же, волновались — решалась судьба, но сейчас очень благодарны коллегии под председательством федерального судьи Алексея Копытина за объективное рассмотрение нашего дела, — прокомментировала адвокат Александра Карномазова полностью оправданного Александра Дмитриева. — Теперь приговор вступил в законную силу, что дает нам право прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям и обращения за компенсацией морального вреда и получение извинений от правоохранительных органов после двух лет суда и следствия. Однако, прокуратура также не лишена возможности обжалования в кассационном порядке".

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