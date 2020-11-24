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Театр Культура

Три самарских спектакля вошли в лонг-лист "Золотой Маски"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Три спектакля, поставленные в прошлом сезоне в театрах Самарской области, вошли в лонг-лист национальной театральной премии "Золотая Маска".

Среди них два драматических — "В сапоге у бабки играл фокстрот" театра-студии "Грань" и "Семью восемь" Самарского театра драмы, а также опера "Любовь к трем апельсинам" Театра оперы и балета (с уточнением "за исполнение роли Труффальдино Анатолием Невдахом").

Лонг-лист — список наиболее заметных спектаклей года, в сезоне 2019–2020 в лонг отобрали 80 спектаклей драматического театра и театра кукол и 30 спектаклей музыкального театра (из 902, просмотренных двумя экспертными советами).

Напомним, в конкурсную программу в этом году попал балет "Бахчисарайский фонтан" в постановке Дарьи Павленко. Он получил пять номинаций.

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