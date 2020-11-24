Алексей Дегтев: "Самаре нужны новые бассейны и ледовые площадки"

К спорту нужно приучать с детства, убежден председатель думы Самары Алексей Дегтев. О том, как в областном центре популяризируется массовый спорт, какими темпами идет строительство новых объектов и почему в каждом школьном дворе должна быть своя территория для занятий, он рассказал в интервью.

"Построен стадион "Самара Арена". Сейчас возводят Ледовый дворец на улице Молодогвардейской. Открывают новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Все это способствует развитию и профессионального, и массового спорта. Обустраивают и общественные территории. В первую очередь, конечно, набережную, которая после реконструкции стала местом притяжения любителей активного отдыха", - говорит председатель думы.

По мнению Алексея Дегтева, для развития спорта нужны не только крупные проекты. "В Самаре 152 образовательных учреждения с собственными территориями. В последние годы на них активно строят комплексные спортплощадки благодаря участию региона в программе "Развитие физической культуры и спорта", - сказал спикер думы.

По его словам, за 10 лет при школах города построено более чем 85 спортплощадок, пять из которых - в этом году.

"Это важный проект, потому что развитость школьной инфраструктуры влияет на желание детей учиться, поднимает качество образования на новый уровень. И после уроков, в свободное время ребята могут приходить сюда", - сказал Алексей Дегтев.

При проектировании и строительстве новых учреждений по инициативе депутатов городской думы проектами предусматриваются спортивные площадки на пришкольных территориях.

Говоря о том, каких объектов Самаре не хватает, председатель городской думы отметил: "В Самаре не хватает ледовых площадок и муниципальных бассейнов. Сейчас разрабатывают ряд проектов по строительству ФОКов - на базе стадиона "Заря", центра "Олимп", в Куйбышевском районе. Для того чтобы обеспечить доступность занятий спортом, достичь показателей нацпроектов, конечно, нужно возводить разные спортивные сооружения - и открытые, и закрытые, и специализированные, и многофункциональные. Это большая, комплексная работа, на которой мы намерены сосредоточить внимание в ближайшие пять лет".