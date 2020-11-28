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Общество

Самара лишь на 20 месте рейтинга суеверных городов России

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара заняла 20 строчку рейтинга суеверных городов РФ. Всего в опросе, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market, участвовали жители 26 городов.

Ссамыми популярными приметами среди россиян стали: постучать по дереву (24%), плевать через левое плечо (19%), черная кошка перебежала дорогу (14%), присесть на дорожку (11%), не передавать через порог (9%), посмотреть в зеркало когда пришлось вернуться (8%), скрестить пальцы на удачу (4%), не свистеть дома (3%), не просыпать соль (3%), вечером не выносить мусор (2%), не сидеть на столе (1%), не зашивать на себе одежду (1%) и не надевать одежду наизнанку (1%).

На прямой вопрос, считаете ли вы себя суеверным человеком, 32% респондентов попавших в выборку ответили утвердительно.

Самые суеверные люди живут в Вологде, Иваново и Брянске.

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