В Самаре приступили к рассмотрению проекта городского бюджета на 2021 год

Депутаты городской думы приступили к работе над проектом бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов. На заседаниях комитетов обсуждают распределение средств по ключевым направлениям.

На прошлой неделе депутаты городской думы начали работать над главным финансовым документом Самары. Основные направления бюджетной политики обсуждали на заседаниях комитета по строительству, имущественным и земельным отношениям, контрольного комитета и комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту и других.

Планируется, что структура расходов в предстоящие три года не претерпит существенных изменений: наибольший удельный вес по-прежнему будут занимать статьи, касающиеся образования, социальной сферы, ЖКХ.

Проект бюджета на 2021–2023 годы сформирован бездефицитным: доходы равны расходам. В нем пока не учитывают поступления из федеральной и региональной казны. Позже в городской документ внесут соответствующие корректировки.

Сейчас в проект закладывают такие суммы: в 2021 году собственные доходы муниципалитета должны составить 15,16 млрд рублей, в 2022-м — 15,88 млрд, в 2023-м — 16,85 млрд.

В бюджете следующего года социальная составляющая не пострадает, заверили депутатов представители горадминистрации. В целом на отрасль образования, культуры, спорта, на поддержку нуждающихся граждан направят почти 7,5 млрд рублей.

Депутаты также предложили внести в лист ожидания реконструкцию 15 школьных пищеблоков, строительство спортплощадок и обновление столовой в детском центре "Заря".

"К работе над бюджетом мы готовились целый год — проводили выездные заседания комитетов, говорили с жителями об их практических потребностях. Часть расходов пришлось перенести на 2022–2023 годы, но будем делать все возможное, чтобы решить вопросы раньше, — комментирует председатель думы Самары Алексей Дегтев. — Во многих случаях может выручить поддержка вышестоящих бюджетов. И конечно, городские власти постоянно работают над увеличением собственных доходов бюджета, мы взаимодействуем с населением и налоговыми органами, а также стараемся сосредоточиться только на действительно необходимых и целесообразных расходах".