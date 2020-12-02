16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодая самарчанка выманивала у людей деньги под предлогом продажи шпица В Татарстане задержан маньяк, подозреваемый в нескольких убийствах в Самаре Фитнес-тренер получил пять лет колонии за нападение на росгвардейцев В Хворостянском районе полицейские в погоне со стрельбой задержали пьяного автовора Полицейские Тольятти ищут преступников, вскрывших банкомат

Преступления Происшествия

В Татарстане задержан маньяк, подозреваемый в нескольких убийствах в Самаре

КАЗАНЬ. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники ФСБ и полиции задержали 38-летнего жителя Казани, подозреваемого в серии убийств пожилых женщин, совершенных, в том числе, в Самаре, сообщает СК РФ.

По данным ведомства, преступник действовал в 2011–2012 гг. на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Ему инкриминирую убийство 26 пожилых женщин, совершенных с целью похищения их имущества.

"Преступления длительное время оставались нераскрытыми, но расследование не приостанавливалось и постоянно продолжалась работа по установлению виновного лица. На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом. На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий", — уточняют следователи.

Путем проведения более 10 тыс. сравнительных генетических экспертиз и получения совпадений генотипа по криминалистическим базам учета, установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Мужчина, работающий слесарем, судим в 2009 г. за кражу.

Тагиров задержан по подозрению в совершении указанных преступлений. В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. У него получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза.

После завершения неотложных следственных действий будет направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее в СУ СК РФ по Самарской области сообщали, что а счету маньяка не менее двух жертв в Самаре. За информацию о преступнике даже объявляли вознаграждение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3