В Татарстане задержан маньяк, подозреваемый в нескольких убийствах в Самаре

Сотрудники ФСБ и полиции задержали 38-летнего жителя Казани, подозреваемого в серии убийств пожилых женщин, совершенных, в том числе, в Самаре, сообщает СК РФ.

По данным ведомства, преступник действовал в 2011–2012 гг. на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Ему инкриминирую убийство 26 пожилых женщин, совершенных с целью похищения их имущества.

"Преступления длительное время оставались нераскрытыми, но расследование не приостанавливалось и постоянно продолжалась работа по установлению виновного лица. На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом. На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий", — уточняют следователи.

Путем проведения более 10 тыс. сравнительных генетических экспертиз и получения совпадений генотипа по криминалистическим базам учета, установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Мужчина, работающий слесарем, судим в 2009 г. за кражу.

Тагиров задержан по подозрению в совершении указанных преступлений. В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. У него получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза.

После завершения неотложных следственных действий будет направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее в СУ СК РФ по Самарской области сообщали, что а счету маньяка не менее двух жертв в Самаре. За информацию о преступнике даже объявляли вознаграждение.