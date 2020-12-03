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Суды Происшествия

Мужчину из Самарской области отправили в колонию строгого режима за рецидив пьяного вождения

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Алексеевском районе Самарской области мужчину приговорили к восьми месяцам колонии строгого режима за пьяное вождение (ст. 264.1 УК РФ).

По данным прокуратуры, 5 августа 2020 г. автомобилист выпил алкоголь и сел за руль. В результате мужчина не справился с управлением и опрокинул машину в кювет. Когда приехали сотрудники ГИБДД, он отказался проходить освидетельствование.

Как выяснилось, к тому моменту автомобилиста уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования.

Суд усмотрел в действиях неоднократно судимого мужчины рецидив и назначил ему восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также на полтора года запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор в законную силу еще не вступил.

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