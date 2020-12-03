В Самарской области будут судить ветеринара, обвиняемого во взяточничестве и подлогах

Закончено следствие по уголовному делу 46-летнего работника организации по борьбе с болезнями животных, который вносил ложные сведения в ветеринарные свидетельства на транспортировку рыбы и подтверждающие ее безопасность. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские уточняют, что подозреваемого — ветеринарного врача ГБУ СО СВО "Приволжское" выявили в июле 2020 года.

"Злоумышленник оформил документы на 2600 кг рыбы без соблюдения соответствующих процедур по ветеринарному контролю. За каждое оформленное таким образом свидетельство он получал от 1000 до 1500 рублей. Всего полицейские установили 16 аналогичных эпизодов, совершенных с января 2019 г. по июль 2020 года", — пояснили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

По фактам оформления подложных официальных документов возбудили 16 уголовных дел по ч. 1 ст. 292 УК РФ. Кроме того, отделение дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении работника организации возбудило еще 32 уголовных дела о мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Сейчас следствие закончено. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в Приволжский районный суд Самарской области для рассмотрения.