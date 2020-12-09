В Безенчукском районе выявлен еще один случай африканской чумы свиней

Около с. Осинки Безенчукского района обнаружен погибший от АЧС дикий кабан.

Специалисты регионального Россельхознадзора и сотрудники департамента ветеринарии принимают все необходимые ветеринарно-санитарные меры: осуществляется купирование инфекционного объекта - сжигание трупа кабана, дезинфекция на месте обнаружения.

Подготовлен проект постановления в адрес губернатора Самарской области "Об Установлении ограничительных мероприятий (карантина) по АЧС на территории Безенчукского района Самарской области.

Напомним, что в регионе на территории нескольких районов действует карантин по АЧС. Всего с начала года заболевание АЧС регистрировалось на территории Самары (Красноглинский район), Новокуйбышевска (п. Маяк), Жигулевска, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, а также в 16 муниципальных районах: Кошкинский, Красноярский, Ставропольский, Сызранский, Сергиевский, Исаклинский, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Волжский, Шигонский, Приволжский, Челно-Вершинский, Красноармейский, Богатовский, Кинельский, Похвистневский.