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Общество

Карантин по АЧС введен в Шигонском и Красноярском районах

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шигонском и Красноярском районах Самарской области 17 ноября установлены ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней.

Соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства региона.

В Шигонском районе эпизоотическим очагом АЧС признана территория охотучастка № 1 в "Волжском государственном опытном охотничьем хозяйстве". В Красноармейском районе очаг установлен на территории охотхозяйства "Красноармейское". 

Ограничительные меры для каждого участка прописаны в постановлениях. 

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