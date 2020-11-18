Карантин по АЧС введен в Шигонском и Красноярском районах

В Шигонском и Красноярском районах Самарской области 17 ноября установлены ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней.
Соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства региона.
В Шигонском районе эпизоотическим очагом АЧС признана территория охотучастка № 1 в "Волжском государственном опытном охотничьем хозяйстве". В Красноармейском районе очаг установлен на территории охотхозяйства "Красноармейское".
Ограничительные меры для каждого участка прописаны в постановлениях.