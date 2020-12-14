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Общество

Почти 80% самарцев хотели бы сделать 31 декабря нерабочим днем

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис SuperJob провел аналитическое исследование, выяснив, какое количество россиян желает отдыхать в последний день года. В опросе приняли участие 1600 россиян, проживающих в городах-миллионников, в том числе, самарцы.

Большинство жителей Самары — 79% — изъявили желание не выходить на работу 31 декабря. Статистические данные по региону схожи с общероссийской тенденцией — 80% россиян мечтают об отдыхе накануне январских праздников. В то же время, каждый десятый не поддержал предложение о нерабочем 31 декабря.

Сильнее других мечтают о дополнительном выходном петербуржцы и челябинцы (по 83%). Наиболее умеренные желания отдыхать высказывают в Ростове-на-Дону и Волгограде (74% и 73%, соответственно).

Ранее парламентарии Госдумы РФ оставили решение сделать этот день нерабочим за главами регионов. Напомним, в прошлом году губернатор Дмитрий Азаров обратился к руководителям предприятий и организаций Самарской области с рекомендацией сделать для трудовых коллективов 31 декабря выходным днем.

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