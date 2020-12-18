В нескольких муниципалитетах региона сняли карантин по АЧС

В ряде муниципалитетах Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней. Соответствующие постановления подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Документ касается с. Вино-Банново Кинель-Черкасского района, пос. Рыбопитомник Сергиевского района, с. Старая Бинарадка Красноярского района, личных подсобных хозяйств в селах Александровка, Екатериновка, Никольское, Преполовенка, Купино и Кануевка, а также охотхозяйства "Кануевское" Безенчукского района, с. п. Токмала Челно-Вершинского района, пос. Варламово Сызранского района, личного подсобного хозяйства на ул. Чернышевского, 9 в Сызрани, территории отделения № 5 АО "Северный ключ" в с. Савруха Похвистневского района, СНТ "Труд" в Жигулевске.

Отмечается, что после отмены ограничительных мероприятий на территории эпизоотических очагов, первых и вторых угрожаемых зон в течение шести месяцев сохраняется запрет на вывоз свиней и продуктов, полученных от их убоя, не прошедших тепловую обработку при температуре свыше 70 градусов, а также на закупку свиней у населения. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в очаге карантина разрешается не ранее, чем через год после снятия ограничений.

В то же время карантин в связи с африканской чумой свиней введен на территории с.п. Осинки Безенчукского района. Ее запрещается посещать посторонним лицам, кроме персонала, занимающегося противоэпизоотическими мероприятиями. Также нельзя перегруппировывать и перемещать животных, убивать и реализовывать продукты убоя животных и корма, отгружать продукцию животноводства и растениеводства, производимую на указанной территории. Кроме того, запрещена охота, за исключением охоты с целью регулирования охотресурсов. Нельзя заготавливать дикого кабана на мясо, с целью изготовления чучел и с прочими целями, осуществлять регулировку численности кабана любыми методами, кроме бескровных.

Ограничения будут действовать до завершения карантинных мероприятий.