Жители Самарской области смогут узнать о своих долгах в банке данных УФССП

В преддверии Нового года Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области принимает участие во Всероссийской информационной акции "Узнай о своих долгах". На вопросы отвечает замруководителя Управления ФССП России по Самарской области, старший лейтенант внутренней службы Марина Волкова.

— Расскажите, как жители Самарской области могут узнать о задолженности?

— На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области функционирует информационный сервис "Банк данных исполнительных производств". Этот сервис значительно упрощает жителям региона процедуру получения информации об имеющихся долгах по исполнительным производствам. Необходимо всего лишь внести свои данные или номер исполнительного производства.

Чтобы избежать применения мер принудительного взыскания задолженности, граждане могут заранее проверить наличие или отсутствие у себя долгов.

Использование сервиса позволит своевременно погашать задолженность по исполнительным производствам, тем самым исключить риски наложения судебным приставом-исполнителем в отношении должника ограничения права выезда за пределы Российской Федерации, ограничения в специальном праве на право управления транспортными средствами, запрета на регистрационные действия в отношении имущества и принятия других мер принудительного исполнения.

Если вы обнаружили себя в "Банке данных исполнительных производств", то там же можно выбрать функцию "оплатить" и погасить задолженность. В случае возникновения вопросов, рекомендую обращаться в отделение судебных приставов по указанному там телефону в целях получения информации о принятых и возможных мерах принудительного исполнения.

— Как в связи с пандемией ведется работа судебных приставов по личному приему? Какие изменения были внесены?

— В связи с коронавирусом прием граждан в структурных подразделениях ограничен. Через сервис "Запись на личный прием" граждане могут записаться и попасть на личный прием к сотрудникам структурных подразделений строго по времени. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность или доверенность, если это доверенное лицо должника или взыскателя, а также средства индивидуальной защиты (маска и перчатки).

В каждом структурном подразделении при входе размещен ящик для писем и обращений, где граждане могут оставлять обращения и иные документы, которые изымаются сотрудником структурного подразделения ежедневно.

Также возможно обратиться в аппарат Управления посредством "горячей линии" (266-38-71, 263-65-65) и в структурные подразделения по справочным телефонам, они размещены на официальном интернет-сайте УФССП России по Самарской области в разделе "Контакты".

— Расскажите об оперативном способе получения информации о ходе исполнительного производства.

— Служба судебных приставов предоставляет государственную услугу в виде уведомления заявителя о наличии, либо об отсутствии исполнительного производства на принудительном исполнении, а также о ходе исполнительного производства (15 календарных дней).

С 26 ноября 2020 года подать электронное заявление (ходатайство, объяснение, отвод, жалобу в порядке подчиненности) в службу судебных приставов можно с Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Преимущества получения государственной услуги ФССП России в электронной форме — это отсутствие необходимости личного посещения структурных подразделений судебных приставов и удобное информирование заявителя о статусе предоставления государственной услуги.