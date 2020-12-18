В Самарской области рабочие пропалывают яблони в 20-градусный мороз

В Самарской области на видео попали рабочие, производящие прополку покрытых снегом грядок в 20-градусный мороз. Опубликовал съемку канал Mash.

Действие происходит на полях организации "Кошелевский посад". Тревогу забил рабочий, который уже давно подрабатывает в организации. "14 декабря. -25. Люди пропалывают яблони", — комментирует голос за кадром.

В "Кошелевском посаде" ничего необычного в прополке замерзших грядок не видят: "А когда работать? Мыши там рядом с лесом. Они как саранча съедают стебли, крону яблочную. Мы не просто так же вышли", — ответила на звонок редакции возмущенная сотрудница компании. Она также уточнила, что рабочие находятся на грядках всего по два-три часа, а не полный день. К тому же на поле у них есть две будки, чтобы греться.

А вот агрономы пользы для яблонь от такой обработки не видят. По их словам, рабочие отгребают снег и траву от кустов на 30 см и мыши могут спокойно жить в этой траве, а затем с легкостью преодолевать такие небольшое расстояние до деревца. Во-вторых, лишившись снежного покрова в мороз, страдает прикорневая система растения, корни попросту могут замерзнуть.

В селе работы нет и люди рады любому заработку. За обработку 140 кустов им платят по 500 рублей.