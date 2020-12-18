Самарцу отказали в возврате одолженных 32 млн руб, потому что он не смог доказать, что они у него были

Житель Самарской области не смог через суд вернуть 32 млн руб., которые одолжил знакомому, но тот долг не отдал, сообщает pravo.ru.

Сделка произошла в августе 2013 года. Заемщик обещал вернуть всю сумму не позднее 1 августа 2016 года. Стороны подписали письменный договор, составили график возврата средств, должник выдал расписку о получении денег, однако так их и не вернул.

Тогда кредитор обратился в суд и потребовал взыскать с заемщика 94,3 млн руб., включая основной долг и пени. Три инстанции истцу отказали. "Если деньги в долг дает гражданин, то договор займа считается заключенным с момента передачи средств" — заявили в первой инстанции. То есть, чтобы понять, был ли договор нужно установить, передал ли заимодавец деньги. Сделать он это мог, только если обладал необходимой суммой, подчеркнул Промышленный районный суд Самары, потребовав от кредитора доказать наличие у него 32 млн руб. на момент заключения договора. Поскольку заявитель этого сделать не смог, первая инстанция признала заключение договора недоказанным и отказалась взыскивать по нему долг. При этом суд указал, что копии договора и расписки не могут подтверждать фактическую передачу денег, поскольку не подтверждено само наличие средств у заимодавца. Самарский областной суд и Шестой кассационный суд выводы райсуда поддержали.

Самарец не согласился с актами трех инстанций и подал жалобу в Верховный суд. Он настаивал, что закон не обязывает заимодавца доказывать наличие у него денег, а нижестоящим судам следовало оценить представленную расписку, которую собственноручно подписал должник.

Кредитор обратился в Верховный суд. Заседание состоялось 1 декабря. Истца представлял адвокат, а от ответчика на процесс никто не явился. Защитник обратил внимание судей, что его доверитель, хотя не обязан был, но все же отчасти доказал свою обеспеченность на момент подписания договора. Он предоставил суду расписку о возврате денег от предыдущего заемщика, декларации, договор купли-продажи участка. Все эти документы подтверждают, что у заимодавца была крупная сумма денег, пояснил адвокат.

Он пояснил, что 32 млн руб. предназначались на развитие бизнеса по рекультивации земель в Казахстане. По словам адвоката, его клиенту обещали, что он станет участником "Каспий Инжиниринг" и еще одной организации, но этого не случилось.

В итоге Верховный суд принял решение отменить акты апелляции и первой кассации, отправить дело на пересмотр в Самарский облсуд.