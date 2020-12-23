В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумана

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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. "В ближайшие один-два часа местами ожидается туман при видимости 500 м и менее с сохранением до конца дня", - сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".