В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумана

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. "В ближайшие один-два часа местами ожидается туман при видимости 500 м и менее с сохранением до конца дня", - сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
При этом на дорогах региона всю неделю сохраняется гололедица.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области - (846) 337-72-82.