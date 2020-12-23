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Общество

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумана

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. "В ближайшие один-два часа местами ожидается туман при видимости 500 м и менее с сохранением до конца дня", - сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

При этом на дорогах региона всю неделю сохраняется гололедица.  

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области  -  (846) 337-72-82.

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