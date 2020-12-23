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Суды Происшествия

Экстремисту из Самары на два года запретили выкладывать что-либо в Интернет

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 23-летнего местного жителя, которого обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности.

По данным прокуратуры Промышленного района, 9 октября 2019 г. молодой человек разместил в соцсети "ВКонтакте" комментарии, призывающие к экстремистской деятельности, а именно - к насилию в отношении представителей определенной национальности.

Суд назначил парню два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, на тот же срок самарцу запретили "заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в Интернете".

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