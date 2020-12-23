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Экономика и бизнес

В 2020 году более 170 сотрудников "Арконик СМЗ" получили награды за профессиональные достижения

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заслуги заводчан известны далеко за пределами Самары — они регулярно становятся победителями и финалистами федеральных и региональных конкурсов, соревнуясь с коллегами по профессии в мастерстве, знаниях и сноровке.

Примечательно, что в год 60-летия завода героями многих соревнований стали девушки "Арконик СМЗ", ведь металлургия традиционно считается "мужской" отраслью. Так, Екатерина Читнаева, руководитель направления по совершенствованию технологических процессов в прокатном производстве, признана "Инженером года" в номинации "Инженерное искусство молодых". "В первую очередь, я — специалист, — рассказывает Екатерина. — Сейчас моя задача — защитить магистерскую диссертацию. Затем, если все пойдет хорошо, поступить в аспирантуру, как и мои коллеги. В дальнейшем надеюсь также принять участие в конкурсе "Инженер года" по направлению "Профессиональный инженер". Екатерина Читнаева — выпускница Самарского университета, с которым предприятие связывает многолетнее сотрудничество в рамках образовательных программ фонда Arconic, направленных на популяризацию инженерных и рабочих специальностей среди молодежи.

На базе университета региональным министерством образования и науки проводится ежегодный конкурс "Молодой ученый". Недавно диплом победителя в номинации "Студент" получила Алия Халимова, ведущий инженер лаборатории аналитической химии "Арконик СМЗ". Совместно со своим научным руководителем, главным прокатчиком "Арконик СМЗ" Владимиром Арышенским, Алия работает над новым подходом к моделированию ориентированного роста при рекристаллизации алюминиевых сплавов. Это исследование направлено на создание основы для разработки технологии изготовления поковок, листов и плит из новых сплавов, которые сейчас с успехом осваиваются на Самарском металлургическом заводе.

Ранее в этом году областной конкурс "Профессионал года" выиграла Светлана Миронова, оператор котельной 6 разряда "Арконик СМЗ", которая была признана лучшим работником тепловых сетей.

"Главная опора любого производственного успеха — это наши люди, наш надежный, высокопрофессиональный коллектив, — комментирует Михаил Спичак, генеральный директор "Арконик СМЗ". — Мы гордимся успехами своих сотрудников и поддерживаем их профессиональное развитие".

В целом предприятие уделяет большое внимание профессиональной подготовке кадров и развитию научной базы: на заводе трудятся доктор технических наук, 11 кандидатов технических наук и еще 10 сотрудников учатся в аспирантуре.

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