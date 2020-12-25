На заседании координационного совета обсудили внедрение обязательной маркировки товаров

В пятницу, 25 декабря, на заседании коорсовета по вопросам прав потребителей его участники рассмотрели вопрос о внедрении обязательной маркировки товаров.

Этот онлайн-сервис позволяет проверять легальность продуктов, их безопасность для жизни и здоровья. С 1 июля 2020 года система обязательной маркировки на российском рынке была введена в отношении всех лекарственных препаратов, табачной продукции, обуви, с 1 октября 2020 года — в отношении духов и фототоваров, с 1 ноября 2020 года — автомобильных шин и покрышек.

С 1 января 2021 года вступает запрет на немаркированную продукцию на некоторые товары легкой промышленности (предметы одежды, постельное белье).

Сейчас в режиме эксперимента идет отработка системы маркировки отдельных видов молочной продукции, упакованной воды, велосипедов и кресел-колясок. В планах правительства РФ — ввести к 2024 году маркировку практически на все виды потребительских товаров.

Специальный Data Matrix-код наносится на упаковку, и товар попадает в базу данных. Через приложение "Честный ЗНАК" любой гражданин сможет проверить легальность товара, а также сообщить о нелегальной продукции. В приложении покупатель также может получить информацию о характеристиках и свойствах товара.