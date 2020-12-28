Арестованы два адвоката из Крыма, задержанные в Самаре с 1 кг амфетамина

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В субботу, 26 декабря, суд Красноглинского района Самары назначил два месяца ареста двум адвокатам Адвокатской Палаты Республики Крым, подозреваемым в покушении на сбыт психотропных веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: Архив «ВН»