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Преступления Происшествия

Арестованы два адвоката из Крыма, задержанные в Самаре с 1 кг амфетамина

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 декабря, суд Красноглинского района Самары назначил два месяца ареста двум адвокатам Адвокатской Палаты Республики Крым, подозреваемым в покушении на сбыт психотропных веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, один из адвокатов является депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва. По версии следствия, подозреваемые приобрели для последующего сбыта более 1 кг амфетамина. 24 декабря их задержали полицейские во время оперативного мероприятия, амфетамин нашли в машине подозреваемых.

Уголовное дело возбудил и.о. руководителя СУ СК РФ по Самарской области.

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