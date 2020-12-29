Подарки детям и старикам принесли не только Дед Мороз и Снегурочка

В Новогодний праздник каждый из нас, независимо от возраста, ждет хороших вестей и добрых пожеланий. И хотя сегодня в связи с пандемией не самое лучшее время для приема гостей, Деду Морозу и Снегурочке открывается любая дверь.

По два мешка подарков

На этот раз эти желанные гости постучались к одиноким старикам Куйбышевского района. Сотрудники Куйбышевского НПЗ вместе с представителями районного центра социального обслуживания под Новый год продолжили своё доброе начинание и принесли продукты. В период пандемии они не раз посещали пожилых людей, нуждающихся в помощи, приносили им продукты и предметы первой необходимости, помогая пережить непростое время самоизоляции.

На этот раз Дед Мороз принес каждому по два полных новогодних мешка — крупы, мясные консервы, диетические продукты. Для людей, лишенных возможности выходить из дома, это как спасательный круг. Но главное для них даже не подарки, а внимание, которого так не хватает.

В каждой из двадцати квартир, которые обошла праздничная бригада, гостям были очень рады. И хотя меры предосторожности ещё в силе и действует правило дистанцирования, вниманием не обделили никого из стариков. Нашлось место и шуткам, и улыбкам, и пожеланиям здоровья.

Праздник на свежем воздухе

Новогодний утренник для многих самарских ребятишек прошел в новом формате. Особенно повезло ребятам Куйбышевского района, которые собрались у елки возле комплексного центра социального обслуживания населения — центра "Семья", как его здесь называют.

Сережа и Маша пришли на праздник вместе с мамой, Светланой Алексеевной, которая рассказала, что они с трудом дождались утренника, чтобы увидеть главных героев праздника — Деда Мороза и Снегурочку.

И было тут все по-настоящему — и снег, и солнце, и елка-красавица, и Дед Мороз со Снегурочкой, и подарки! Устроили для ребят праздник молодые специалисты Куйбышевского НПЗ и молодёжного центра "Диалог".

Сказочные герои от души развлекали ребят, среди которых были дети, особо нуждающиеся во внимании — с ограниченными возможностями здоровья, из семей в трудной жизненной ситуации и многодетных, сироты, опекаемые и приемные. Они шалили и танцевали, чтобы не замерзнуть, путешествуя по стране Озорляндии. А когда праздник подошел к концу, каждому вручили подарок от КНПЗ.

По словам молодого специалиста КНПЗ Анастасии Островской, волонтерство в этом году актуально как никогда: "Дети соскучились по празднику, и сотни заводчан помогли подарить его малышам".

И еще один новый формат. Вместо готовых подарков нефтепереработчики положили в мешки со сладостями подарочные карты в любимый детский магазин, чтобы каждый ребенок смог выбрать себе тот подарок, который захочет. Сережа и Маша, живущие в семье под опекой, с подарком уже определились — это будет конструктор ЛЕГО и кукла-сюрприз LOL.