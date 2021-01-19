В Волжском районе выявлена фантомная площадка по производству молочной продукции

В Волжском районе в п. Власть Труда на ул. Школьной, 17А сотрудниками ветеринарного отдела Управления Россельхознадзора по Самарской области была выявлена "фантомная" площадка, принадлежащая ООО "Лесной молочный завод" (заявленный вид деятельность — получение, хранение и реализация подконтрольной продукции: молока, яиц, меда и т. д.).

По информации ведомства, "Лесной молочный завод" получил молочную продукцию (58 тонн масла сливочного "Крестьянское 72,5%" и 22 тонны масла сливочного "Традиционное 82,5%") с производственной площадки ООО "СКОПА", расположенной в Тамбовской области - за 8 часов. За этот промежуток времени продукция из Тамбовской области не могла быть получена в Самарской области.

Согласно данным электронной системы, указанное сырье использовалось в производстве на площадке "Лесного молочного завода". Из 80 тонн сырья было выработано 80 тонн сливочного масла "Традиционное" и "Крестьянское". Вся выработанная продукция, по данным системы "Меркурий", была якобы отправлена на ООО "Звезда Севера" в Санкт-Петербург.

Проанализировав данную информацию, инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области осуществили выезд по указанному адресу производства в п. Власть Труда и выявили факт отсутствия как самой организации, так и какого-либо производства.

Выявленное предприятие-фантом было исключено из реестра системы "Цербер". Также была аннулирована регистрация уполномоченных лиц ООО "Лесной молочный завод" в системе "Меркурий". Все материалы, связанные с деятельностью указанного фантомного предприятия переданы в МВД России по Самарской области и в Департамент ветеринарии по Самарской области.